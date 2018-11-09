На истощённой птицефабрике Оренбуржья начали погашать задолженность

Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбургской области на птицефабрике «Родина» 8 ноября начали погашение задолженности по заработной плате за август. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Доме советом прошло совещание, где обсуждалась кризисная ситуация, сложившаяся на птицефабрике. Участниками стали чиновники, силовики, представители надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций и Россельхозбанка.

С энергетиками и газовиками удалось договориться о том, что предприятие за огромные долги не оставят без отопления и электричества. По официальным данным, фабрика задолжала за электроэнергию более 2,3 млн рублей, за газ — примерно 500 тыс. рублей.

«Руководство Россельхозбанка, у которого в залоге находится недвижимое имущество, в ближайшее время возобновляет охрану птицефабрики. Специалисты минсельхоза и минтруда работают с коллективом фабрики на постоянном контакте. Ситуация остается на контроле всех служб — муниципальных, региональных и федеральных», — отметил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября работники птицефабрики «Родина» объявили забастовку. Людям задерживают заработную плату, а из-за дефицита кормов на предприятии массово гибнет птица. Эксперты считают, что плачевное положение дел на птицефабрике, которая является частной собственностью, стало результатом политики её руководства.

В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве «Родины». 11 октября принято решение о предоставлении предприятию срока (до 22 ноября) для проведения мероприятий, направленных на финансовое оздоровление.

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