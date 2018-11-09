Субсидия Минпромторга РФ: 144 автобуса «поссорили» нижегородские власти

Нижний Новгород, , 06:46 — REGNUM Закупка 144 автобусов в лизинг стала причиной судебных разбирательств между администрацией Нижнего Новгорода и управлением федерального казначейства по Нижегородской области, третьими лицами в деле участвовали Минфин РФ, Минпромторг РФ, правительство Нижегородской области, областные минфин и минтранс. Городские власти в суде не смогли признать недействительным представление казначейства, посчитавшего, что при перечислении субсидии на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 144 автобусов имелись нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2014 году между правительством Нижегородской области и Минпромторгом России было заключено соглашение о выделении региону субсидии на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе. Средства выделялись в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». К закупке было определено 144 автобуса, из которых — 90 автобусов ЛиАЗ-525 657 и 54 автобуса ЛиАЗ-529 370. Размер субсидии составлял 361 666 452,2 рубля. Минтранс области 23 декабря 2014 года заключил соглашение с получателем субсидии — комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Помимо федерального транша на закупку муниципального транспорта из областного бюджета было определено 87,5 млн рублей.

«Оплата стоимости приобретения газомоторной техники, указанной в приложении 1 к соглашению от 23.12.2014 года, в рамках муниципального контракта на приобретение газомоторной техники сверх суммы субсидий является расходным обязательством бюджета города Нижнего Новгорода. расходное обязательство города Нижнего Новгорода на приобретение газомоторной техники составляет не менее 50 процентов от общего объема стоимости закупки», — отмечалось в соглашении.

Деньги были перечислены в 2015 году. Комитет заключил три муниципальных контракта на оказание услуг по финансовой аренде (передача во временное владение и пользование — лизинг) 144 автобусов для нужд города Нижнего Новгорода. Первый был подписан в июне 2015 года с ЗАО «Сбербанк Лизинг» на общую сумму 966 718 190 рублей 40 копеек. Второй контракт тогда же был подписан с ООО «Горьковская лизинговая компания» на общую сумму 808 622 817 рублей 8 копеек. Третий на сумму 264 670 104 рубля 11 копеек подписали также с ЗАО «Сбербанк Лизинг. По всем договорам «имущество передается в лизинг на срок до 25.12.2021 года».

"Согласно п. 3.7. Договора лизинга 0133 от 15.06.2015 года оплата за имущество производится лизингополучателем в 2015 году за счет средств федерального бюджета и регионального бюджета. В 2016 — 2021 годах за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода в пределах доведенных до КУГИ и ЗР лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования», — отмечается в материалах дела.

Управление Федерального казначейства Нижегородской области, проведя проверку использования субсидии, 29 декабря 2017 года внесло представление городским властям.

«В нарушение пункта 1.2 соглашения от 23.12.2014 года №325−04−02/2−13 комитет по заключенным муниципальным контрактам на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 144 автобуса городского типа получены в лизинг, а не приобретены в собственность. 29.12.2017 года председателю комитета управлением выдано представление №32−71−07/73−9910 о рассмотрении информации о вышеназванном нарушении, а также о принятии мер по устранению причин и условий его совершения», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что «ни соглашение от 28.11.2014 года, ни соглашение от 23.12.2014 года №325−04−02/2−13 не предусматривают закупку услуг лизинга (финансовой аренды)», а согласно порядка предоставления субсидии, она должна быть направлена на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, но «не на финансирование расходов по оплате услуг по финансовой аренде (лизингу)».

Не согласившись с вынесенным представлением, мэрия и комитет обратились в арбитражный суд, пытаясь его оспорить.

Городские власти в судебном заседании отмечали, что «услуга по финансовой аренде (лизингу) товара является видом закупки услуги для обеспечения муниципальных нужд, конечной целью которой применительно к рассматриваемой ситуации является приобретение автобусов городского типа в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода», и «следовательно, лизинг является способом приобретения автобусов в муниципальную собственность».

Заслушав обе стороны суд отметил, что «направление представления с указанием информации о выявленных нарушениях и требованием принять меры по устранению причин и условий их совершения не нарушает гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и не влечет неблагоприятные юридические последствия».

"Оспариваемое представление вынесено на основании результатов проверки и в пределах прав, предоставленных управлению законом, представление не содержит конкретных мер принуждения в отношении заявителя, ограничивающих его права в финансово-бюджетной сфере, не обязывает комитет к возврату сумм субсидии, использованных с нарушением действующего законодательства», — отметил суд и претензии отклонил.