Камчатке пообещали доступную рыбу – «Нацрыбресурс» откроет спецмагазин

Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM На Камчатке — в самом «рыбном» регионе России — впервые появится фирменный магазин «Доступная рыба». Открыть его уже 15 ноября обещает ФГУП «Нацрыбресурс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» является подведомственным предприятием Росрыболовства. Оно было создано ещё в 1999 году. Одной из первоочередных его задач является «развитие транспортно-логистической системы поставок рыбы и рыбопродукции на территорию России».

При этом с 1999 года «Нацрыбресурс» открыл в России всего два фирменных магазина с доступной рыбой. На Дальнем Востоке до настоящего времени не было открыто ни одного такого предприятия — в конце 2017 года один магазин с доступной рыбой был открыт в Калининграде, второй, летом 2018 года, в Мурманске.

Таким образом, за 19 лет деятельности Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы», чьей задачей является обеспечение населения РФ доступной рыбой, открыло на территории РФ всего два магазина с доступной рыбопродукцией и открывает третий — на Камчатке. Удивление вызывает еще и то, что магазины с доступной рыбой «Нацрыбресурс» открыл в самых богатых рыбой регионах России, а не в тех, где рыбы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко добился снижения цен на рыбу в нескольких торговых сетях региона и намерен продолжить эту практику. Однако Ассоциация рыбопромышленников России (ВАРПЭ) обратилась в ФАС РФ с просьбой разъяснить возможность такого соглашения между рыбаками, портами и торговыми сетями. Президент ВАРПЭ Герман Зверев, комментируя возмущенные отзывы по этому поводу со стороны приморцев, сообщил, что ВАРПЭ не возражает против снижения цен на рыбу и даже приветствует это, но хочет убедиться, что против этого не возражает ФАС.

Олег Кожемяко намерен поставить вопрос о снижении цен на рыбу перед главой ФАС Игорем Артемьевым:

«Думаю, он поймет и поддержит, ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения», — сказал Кожемяко.