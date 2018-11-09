Экономику колымской птицефабрики проверят: Где аккумулируется прибыль?

Магадан, Магаданская область, , 07:04 — REGNUM В субсидиях расположенной в Магаданской области Дукчинской птицефабрике никто не отказывал, но, прежде чем продолжать выдавать предприятию деньги, руководство региона намерено проверить его расходы и доходы. Об этом заявил депутат областной думы Александр Басанский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По непроверенной информации, которую я имею, птицефабрика «Дукчинская» — это одно юридическое лицо. А все магазины, которые торгуют «охлажденной историей», — это индивидуальный предприниматель», — сказал Басанский в интервью телеканалу «Вести-Магадан».

Депутат подчеркнул, что лишать жителей Колымы охлаждённого куриного мяса никто не собирается, и в субсидиях птицефабрике не отказывали — просто губернатор области Сергей Носов задал руководству предприятия «правильные вопросы». По словам Басанского, от главы региона руководству птицефабрики поступил запрос показать экономику, и такую просьбу он считает совершенно нормальной.

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«На птицефабрике «Дукчинская», которая всё время просит дотации, как будто не хватает денег и работает в убыток, то ли в пользу индивидуального предпринимателя. Вопрос интересный, правда или нет? Руководитель территории задал правильный вопрос: каким образом вы, ребята, деньги зарабатываете, и какие субсидии вам должны быть? Математика должны быть чёткая и прозрачная. О том, что здесь всё будет «похерено», об этом речь не идёт. Если там кто-то создаёт ажиотаж — это неверно и неправильно. Покажите экономику, а дальше уже будем составлять диалог», — подчеркнул Басанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство расположенной в Магаданской области Дукчинской птицефабрики заявило о прекращении производства куриных яиц и мяса в связи с отменой субсидирования из регионального бюджета. Руководство птицефабрики говорит, что без господдержки цены на продукцию предприятия будут слишком высокими: яйца, из которых вылупляются цыплята, привозные, корма приходится покупать — они не выращиваются на Колыме. Размеры субсидий составляли порядка 20% от себестоимости продукции.

Мэр Магадана Юрий Гришан считает, что закрытие птицефабрики нарушит право школьников и дошкольников Колымы на здоровое питание: привезти в регион охлаждённое мясо птицы за 72 часа невозможно.