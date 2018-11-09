«Дочке» холдинга «Ак Барс» из Татарии показали красную карту

Казань, , 05:40 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом «дочернюю компанию» крупнейшего холдинга республики, в который входит около 80 организаций разного профиля. В этот раз претензии возникли к ООО «Машинно-технологическая компания «Ак Барс», но иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии к компании выставило ООО «Сава» (Казань). Сумма исковых требований — 6 835 241,18 рубля. 20 сентября 2018 года суд удовлетворил иск этой же компании. Изначально ООО «Сава» требовало взыскания 7 345 189,74 рубля долга, 490 051,44 рубля процентов. Позднее было принято уточнение исковых требований до 6 345 189,74 рубля долга. В дело третьим лицом было привлечено межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. В споре почти дошло до заключения мирового соглашения — обе стороны даже успели заявить ходатайство об утверждении мирового соглашения, представить экземпляр мирового соглашения, но в последнем заседании истец отозвал своё ходатайство.

«Между истцом (перевозчик) и ответчиком (заказчик) 1 июля 2017 года был заключен договор перевозки груза, в соответствии с которым перевозчик обязуется доставить вверенный ему заказчиком груз в пункт назначения (пункт разгрузки транспортного средства) и выдать его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а заказчик обязуется оплатить провозную плату», — отмечалось в материалах суда.

Истец услугу выполнил, но у заказчика перед ним образовалась задолженность. По состоянию на 3 апреля 2018 года долг ответчика перед истцом составил 10 345 189,74 рубля, позднее 3 млн рублей были выплачены. Остаток долга послужил основанием сначала для гражданского иска, который был выигран, а позднее для иска о банкротстве.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 12 апреля 2011 года, уставный капитал — 164 607 730 рублей, сфера работы — деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Компания выступала соучредителем двух юрлиц — ООО «Служба правовой поддержки «Ак Барс» (ликвидировано) и действующего ООО «Химпромагро» (работает в сфере добычи и первичной обработки известняка и гипсового камня). Численность работников должника — около 170 человек. Единственный участник — АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года банкротные претензии были выставлены и к самому холдингу. С соответствующим иском обратилась налоговая служба, выставив претензии на сумму чуть более 7,7 млн рублей, что является небольшой суммой для компании, чей годовой оборот превышает 90 млрд рублей.

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