Госдеп отчитался о 13-процентном увеличении экспорта вооружений

Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Соединенные Штаты в 2018 финансовом году поставили за границу вооружений на сумму в $192,3 млрд, что на 13% выше, чем за предыдущий финансовый год, сообщает пресс-служба госдепа США.

«За прошедший финансовый год экспорт вооружений вырос на 13% и составил $192,3 миллиарда. Это подарило новые рабочие места и сохранило прежние в экономике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост экспорта достигнут как в результате поставок оружия государствам, так и продажей вооружений коммерческими предприятиями США. Сумма межправительственных контрактов в 2018 году составила $55,66 млрд, что на 33% выше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября сообщалось, что вырос объем экспорта вооружений из США в другие государства на 33%. Представители Белого дома подчеркнули, что рост экспорта связан со снятием ряда ограничений на поставку оружия за рубеж.

Читайте ранее в этом сюжете: США стали больше продавать оружия иностранным государствам