Эр-Рияд задумался о распаде ОПЕК

Эр-Рияд, , 03:18 — REGNUM Сценарий распада Организации стран — экспортеров нефти рассматривается в исследовании, инициированном властями Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal.

По данным некоторых источников издания, исследование заказано Эр-Риядом на фоне американских инициатив по антикартельному законопроекту NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), направленному против картельных сговоров на нефтяном рынке.

Не все источники признают, что исследование связано именно с экономической политикой Вашингтона. Высказывается мнение, что ОПЕК якобы со временем утратит ведущие позиции на нефтяном рынке из-за снижения спроса на черное золото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября американский президент Дональд Трамп признался, что ему очень не нравится политика ОПЕК: «они обкрадывают остальной мир».

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