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Верховная рада ратифицировала новый кредит от ЕС

Экономика

Первый транш Украина надеется получить к концу осени

Киев, 9 ноября 2018, 03:04 — REGNUM  Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении стране займа в размере одного миллиарда евро, сообщает «112 Украина».

За соглашение проголосовали 242 депутата из 450. Украинский минфин надеется, что первый транш в размере полмиллиарда евро поступит в бюджет к концу осени. Второй транш Украина надеется получить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Киеве украинский президент Петр Порошенко вместе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС по программе макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. По словам Домбровскиса, Киев получит кредит, если снимет эмбарго на экспорт леса-кругляка и достигнет успеха в переговорах с МВФ.

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Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выделит Киеву кредит в 1 млрд евро в обмен на лес-кругляк и условия МВФ

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