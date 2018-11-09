Китай готов придти в шельфовые нефтегазовые проекты России

Пекин, , 00:56 — REGNUM 7 ноября в Пекине, в Доме народных собраний прошла 23-я регулярная встреча главы правительства Китая Ли Кэцяна и премьер-министра России Дмитрия Медведева. По ее итогам Ли Кэцян сообщил что «КНР готова наращивать инвестиции во все сектора топливно-энергетического комплекса, от добычи и переработки до транспортировки».

Министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие во встрече, сообщил, что речь действительно шла сразу о нескольких проектах на территории России. Китайская сторона сообщила о своей заинтересованности в участии реализации проекта «Арктик СПГ-2» и, кроме того, готова приступить к рассмотрению участия в шельфовых проектах арктических морей. Дано соответствующее поручение о более детальной проработке участия китайских партнеров в таких проектах как «Печора-СПГ» и в проектах на шельфе Баренцева моря.

Возможность участия Китая в шельфовых проектах представляет для России особый интерес, поскольку один из чувствительных запретов в пакетах западных антироссийских санкций — запрет на поставку в нашу страну технологий шельфовой добычи как нефти, так и природного газа. Разработка собственных шельфовых технологий в России идет активно, но помощь со стороны Китая может значительно ускорить эту работу.