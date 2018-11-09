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На Енисее завершена навигация 2018 года

Экономика

Планов развития речного судоходства все еще нет

Красноярск, 9 ноября 2018, 00:53 — REGNUM  7 ноября Енисейское речное пароходство завершило грузовую навигацию. Завершены последние рейсы буксиров «Капитан Алексеев», «Лейтенант Филиппов» и «РТ-708». Начинается техническая подготовка судов к безопасному зимнему отстою — проверяется состояние корпусов, задраиваются иллюминаторы, сливаются все технические жидкости.

Производственные итоги навигации будут подведены 12 ноября, тогда же будут озвучены объемы грузоперевозок, осуществленных в 2018 году. Енисейское речное пароходство, основным акционером которого является «Норникель» — крупнейший перевозчик груза в бассейне Енисея, в составе флота находятся 460 единиц техники. Годовой объем перевозок в 2017 году преодолел «круглую» цифру в 4 млн тонн. Енисейскому речному пароходству принадлежит компания «ПассажирРечТранс», обслуживающее пять пассажирских и 14 линий паромных переправ. В условиях продолжающей нехватки наземных путей сообщения речной пассажирский и грузовой транспорт по прежнему несет на себе основную нагрузку жизнеобеспечения всех населенных пунктов региона. При этом судостроительных предприятий, способных обеспечить регион новыми грузовыми и пассажирскими кораблями в регионе по-прежнему нет, что является одним из показателей отсутствия серьезных темпов его развития.

regnum author Борис Марцинкевич
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