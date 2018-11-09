Ирак планирует наращивать экспорт нефти

Багдад, , 00:50 — REGNUM 7 ноября в Иракском Курдистане завершены работы по увеличению мощности нефтепровода Киркук — Джейхан, в результате чего объем поставок в турецкий порт увеличен с 700 тысяч баррелей в сутки до 1 млн. Этого удалось добиться за счет построенной в районе города Шайхан новой насосной станции.

В регионе в нефтяном секторе сложилась довольно интересная ситуация. Нефтепровод остается под контролем Иракского Курдистана, при этом контроль над месторождением Киркук, нефть которого и поступает в магистраль, контролируется центральным правительством Ирака. В результате автономия получает возможность зарабатывать деньги на транзите нефти — переговоры по этому вопросу планируется начать в ближайшее время. При этом отметим, что в октябре Багдад заявил, что намерен приступить к разработке нового нефтепровода Киркук — Джейхан, который будет идти в обход территории Иракского Курдистана, проектная мощность нового нефтепровода должна составить 1 млн баррелей в сутки. У центрального правительства имеются предварительные договоренности с компанией ВР об увеличении добычи нефти на месторождении Киркук на 1,2 млн баррелей в сутки в течение 2019 года. Комментариев со стороны ВР по поводу этого проекта пока не было. Остается напомнить, что в результате американских санкций против Ирана объемы продаж иранской нефти снизились на 1,2 млн баррелей в сутки. Следовательно, либо Ирак намерен заместить Иран на мировых рынках, либо нужно помнить о том, что от месторождения Киркук расстояние до гигантского месторождения Абадан составляет менее 800 км.