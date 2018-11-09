ЕС выделил 2 млн евро на развитие высшего образования на Украине

Киев, , 21:50 — REGNUM Евросоюз профинансирует образовательные проекты на Украине на 2 млн евро, сообщает 8 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Украина получила отдельное финансирование в рамках программы ЕС «Эразмус+» на 2019−2020 годы. В рамках программы Украине будет выделено 2,5 млн евро на направление «Международная кредитная мобильность» и еще 2 млн евро на направление «Развитие потенциала высшего образования».

Отмечается, что за три года работы по направлению кредитной мобильности более 5 тыс. студентов и сотрудников университетов Украины приняли в ней участие.

Напомним, ЕС регулярно выделяет средства Украины на различные проекты.