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На Украине нелегальная водка 100 раз прибыльней легальной

Экономика

При этом поддельный алкоголь не отвечает минимальным требованиям к продукции

На Украине нелегальная водка 100 раз прибыльней легальной
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, 8 ноября 2018, 23:39 — REGNUM  С одной контрафактной бутылки водки нелегальные производители алкоголя зарабатывают в 100 раз больше, чем официальные фирмы, заявили в Европейский бизнес-ассоциации (ЕБА), сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, более 50% крепкого алкоголя на украинском рынке является нелегальным. Распространению контрафактной продукции способствует повышение акцизных ставок. В 2019 году Верховная рада все-таки планирует не повышать акцизы на алкоголь, что, как надеются в ЕБА, улучшит ситуацию на рынке алкоголя в стране.

Отмечается, что контрафактный алкоголь не соответствует даже минимальным нормам, из-за чего множество людей попадают в больницы.

Напомним, в 2018 году продажи поддельного алкоголя на Украине увеличились почти вдвое по сравнению с 2017 годом.

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Акцизы на алкогольную продукцию
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