Ростовская область: Таганрог возьмёт в долг 167 млн рублей

Таганрог, Ростовская область, , 23:19 — REGNUM Кредит в размере 167 млн рублей привлечёт администрация Таганрог (Ростовская область). Эти средства необходимы для того, чтобы покрыть дефицит городского бюджета. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Уточняется, что стоимость контракта на оказание услуг по предоставлению кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 167 млн рублей для покрытия дефицита муниципальной казны и (или) погашения долговых обязательств муниципального образования в 2018 и 2019 годах не должна превышать 15,5 млн рублей. Эта сумма будет оплачена поэтапно — 553,1 тыс. рублей в 2018 году и 14,9 млн рублей в 2019 году.

«Размер максимальной процентной ставки по кредиту — не более 9,3% годовых. Проценты начисляются на используемую сумму кредита. Проценты на неиспользуемую заемщиком часть денежных средств по кредитной линии не начисляются. Заемщик вправе досрочно погасить кредит и проценты по нему. Величина процентной ставки по кредиту остается фиксированной на весь срок действия муниципального контракта», — говорится в описании закупки.

Аукцион будет проведён 26 ноября.

ИА REGNUM отмечает, что изначально параметры таганрогского бюджета 2018 года вышли следующие: доходы — 6 млрд 106 млн рублей, расходы — 6 млрд 230,8 млн рублей, дефицит городской казны составлял 124,8 млн рублей. В течение года в главный финансовый документ муниципалитета вносились изменения неоднократно.