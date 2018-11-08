Главный символ Нового года обойдётся ростовскому бюджету в 750 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 22:56 — REGNUM Новый год ростовчане и гости донской столицы смогут встретить у центрального входа в парк имени Горького. Здесь, как и предыдущие несколько лет, установят искусственную 20-метровую ёлку. Стоимость установки главного символа Нового года составит 750 тыс. рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Средства буду выделены из муниципальной казны. Исполнитель госконтракта, уложившись в указанную сумму, должен украсить деревья парка гирляндами, а площадки для городских праздников — иллюминацией. Кроме того, вдоль улицы Пушкинской подрядчик смонтирует не менее восьми светодиодных композиций «Елка».

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону к Новому году украсят жар-птицами, матрёшками и гжельской росписью. Новогоднее убранство преобразит город к 10 декабря. Демонтаж конструкций запланирован к 1 февраля 2019 года.

Ранее был объявлен аукцион на проведение работ по комплексному оформлению донской столицы стоимостью 9,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жар-птицы, матрёшки и гжель – новогоднее убранство Ростова-на-Дону