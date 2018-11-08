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Киев: «Газпром» не заинтересован продолжать транзит газа через Украину

Экономика

После 2019 года контракт будет закончен

Киев: «Газпром» не заинтересован продолжать транзит газа через Украину
Иллюстрация: Gazprom.ru
Каски газовиков

Киев, 8 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  Украина не знает, как будет использоваться в дальнейшем ее газотранспортная система (ГТС) и будет ли использоваться вообще, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает 8 ноября «Укринформ».

По ее словам, сейчас Украина находится в состоянии полной неопределенности. «Газпром» не интересуется диалогом с Киевом насчет продления контракта по транзиту газа через Украину, а запасных вариантов пока нет. Зеркаль отметила, что тем не менее Киев ищет «планы B и C», но пока что надеется на продолжение контрактов по транзиту газа.

Напомним, после 2019 года закончится контракт между Киевом и Москвой по транзиту газа через Украину.

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