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Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку

Экономика

Ставка ФРС сохранена на уровне 2−2,25%

Вашингтон, 8 ноября 2018, 22:27 — REGNUM  Федеральная резервная система США по итогам заседания 8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2−2,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Информация, полученная со времени заседания Комитета по открытому рынку ФРС в сентябре, свидетельствует о том, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность растет высокими темпами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «с учётом условий на рынке труда и инфляции комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки федеральных фондов на текущем уровне».

Как передавало ИА REGNUM, в текущем году ФРС США уже трижды повышала базовую процентную ставку. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых, в конце сентября — до 2−2,25% годовых.

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Экономика и бизнес в США
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