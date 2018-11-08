«У нефти есть три проблемы»

Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжат падение, пока существуют «три проблемы», способные вызвать ее профицит на рынке, 8 ноября передает агентство Reuters.

«Существует три проблемы: увеличение запасов в США, перепроизводство ОПЕК и смягчение санкций в отношении Ирана», — заявил журналистам Боб Яугер, управляющий фьючерсами в Mizuho.

По мнению трейдера, увеличение производства в США, а также потенциал увеличения добычи в Ираке, ОАЭ и Индонезии еще долго не позволят ценам на нефть начать рост.

К настоящему моменту фьючерсы на нефть марки Brent оцениваются в $71,20 (-$0,87) за баррель, фьючерсы на нефть WTI — в $61,06 (-$0,61) за баррель.

Ранее 8 ноября, на новостях о росте потребления нефти в Китае, Brent достигала $73,08 за баррель, однако рост быстро сменился спадом после публикации отчетов об увеличении добычи в США.

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