Четверг, 8 Ноября 2018 года
22:38:04 МСК

«У нефти есть три проблемы»

Экономика

Нефть марки Brent оценивается в $71,20 за баррель

«У нефти есть три проблемы»
ptra
Добыча нефти

Нью-Йорк, США, 8 ноября 2018, 21:57 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжат падение, пока существуют «три проблемы», способные вызвать ее профицит на рынке, 8 ноября передает агентство Reuters.

«Существует три проблемы: увеличение запасов в США, перепроизводство ОПЕК и смягчение санкций в отношении Ирана», — заявил журналистам Боб Яугер, управляющий фьючерсами в Mizuho.

По мнению трейдера, увеличение производства в США, а также потенциал увеличения добычи в Ираке, ОАЭ и Индонезии еще долго не позволят ценам на нефть начать рост.

К настоящему моменту фьючерсы на нефть марки Brent оцениваются в $71,20 (-$0,87) за баррель, фьючерсы на нефть WTI — в $61,06 (-$0,61) за баррель.

Ранее 8 ноября, на новостях о росте потребления нефти в Китае, Brent достигала $73,08 за баррель, однако рост быстро сменился спадом после публикации отчетов об увеличении добычи в США.

Читайте также: «Через полгода США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить