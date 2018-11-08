«Ростех» хочет получить акции трех заводов Татарии в обмен на акции КамАЗа

Казань, , 21:14 — REGNUM Госкорпорация Ростех подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения разрешения на проведения сделки по покупке акций трех предприятий Татарии — АО «Радиоприбор» (Казань), АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода». Сделка будет осуществляться не с прямым владельцем акций — министерством земельных и имущественных отношений республики, а с участием посредника — госхолдинга «Связьинвестнефтехим». В итоге посреднику перейдут 2,6% акций КамАЗа.

В «Ростехе» пояснили необходимость использования такой схемы тем, что обмен акциями возможен только между акционерными обществами, сообщает «Реальное время». По итогам сделки доля «Ростеха» в автозаводе сократится с 49,9% до 47,3%, а «Связьинвестнефтехим» войдет в капитал КамАЗа. Совокупную стоимость госпакетов акций заводов в Татарии оценили в 2,6 млрд рублей.

В настоящее время «Ростеху» принадлежит 55,8% АО «Радиоприбор», республика владеет 43,6%. Также госкорпорация владеет 50% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», у Татарии — 41%. Региону принадлежат и 42,6% акций Казанского электротехнического завода, которые намерен получить «Ростех».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планируемых сделках глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил еще в мае 2018 года.

«Сделка позволит консолидировать в руках холдинга почти 100% акций данных предприятий», — пояснял Чемезов. При этом в обмен планировалось включить 5−6% акций КамАЗа. Позднее «Ростех» сообщил, что планирует поменять на доли в предприятиях республики лишь 3% акций автозавода, где госкорпорации принадлежит 49,9%.

Позднее Татария включила пакеты акций заводов в план приватизации имущества республики.