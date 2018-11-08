В Казани выбрали проектировщиков и концепцию первого экорайона за 29 млрд

Казань, , 20:16 — REGNUM В Казани завершился Открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани. Победителем стал российско-французско-британский консорциум под лидерством Knight Frank (Россия, Великобритания), сообщили ИА REGNUM в администрации города.

В состав консорциума входят XTU Аркитектс (Франция), OXO Аркитектс (Франция), John Thompson & Partners/JTP (Великобритания), «Архитектурный десант» (Россия, Татария), Terra Scape (Бельгия).

В своей концепции «Экополис. Два леса» проектировщики максимально сохранили растительность — хвойный лес и дубраву, учли ландшафт территории, предложили жилье разного формата и сделали упор на развитие общественного транспорта. По их оценкам, проект стоимостью 29 млрд окупится за 10 лет.

Инфраструктуру предлагается создавать с учетом существующей дорожной сети. Причем проект ориентирован на развитие общественного транспорта — железной дороги и автобусов, предусматривает развитие трамвайного маршрута и развитие казанского железнодорожного кольца. Наряду с автомобильными дорогами в экорайоне продуманы пешеходные и велосипедные маршруты.

Всего на территории площадью 759 гектаров планируется построить 450 тыс. кв. метров жилья — вдоль основных магистралей будут строиться квартиры, еще треть застройки — таунхаусы, оставшаяся часть — индивидуальные дома. Причем жилье будет предлагаться не только на продажу, но и в аренду. Стоимость 1 кв. метра жилья составит 85 тыс. рублей. Однако площадь экорайона большая, и стоимость жилья будет различаться.

В экорайоне будут школы, поликлиника, банный комплекс, детские сады, общественный центр, а также центр верховой езды, общественные пространства. Особое внимание будет уделено экологии, в частности, утилизации биологических отходов. Электроэнергию в экорайоне можно будет получать от переработки отходов, кроме того, здесь будут внедрены раздельный сбор и переработка мусора.

Подрядчика строительных работ выберут также по итогам конкурса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июля глава Казани Ильсур Метшин сообщил, что стартовал конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона, который расположится на территории площадью 759 га в Кировском районе на месте бывшей артиллерийской базы. Последняя была расформирована в 2011 году, и участок не использовался.

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Средства, вырученные от продажи земельного участка, пойдут на поддержку лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых организаций. Только у «Татфондбанка» свыше 18 тыс. кредиторов, а сумма долгов перед ними превышает 156 млрд рублей. Всего же за 2017 год в регионе разорились шесть банков.

Метшин уточнял, что задача проектировщиков — не только спроектировать жилье, но и прописать определенный образ жизни.

По замыслу организаторов, проект должен соответствовать мировому тренду — это «создание не городского образа жизни в городской среде». Для участия в конкурсе были приглашены российские и зарубежные команды проектантов. Всего было подано 122 заявки, участниками конкурса стали команды архитектурных бюро из 19 стран.

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