На Украине установили новые ставки для растаможивания автомобилей

Киев, , 20:33 — REGNUM Верховная рада установила новые ставки для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, базовая ставка для двигателей, работающих на бензине, будет следующей: двигатели объемом до 3 л будут растаможиваться по ставке 50 евро, более 3 л — 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3,5 л ставка составит 75 евро, более 3,5 л — 150 евро. Также для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет вводиться коэффициент 15.

Напомним, на Украине регулярно митингуют владельцы иностранных автомобилей, которые требуют снизить цены на растаможивание транспортных средств.