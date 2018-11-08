Четверг, 8 Ноября 2018 года
21:21:20 МСК

На Украине установили новые ставки для растаможивания автомобилей

Экономика

Ставки зависят от вида двигателя и его объема

На Украине установили новые ставки для растаможивания автомобилей
0532-2008

Киев, 8 ноября 2018, 20:33 — REGNUM  Верховная рада установила новые ставки для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает 8 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, базовая ставка для двигателей, работающих на бензине, будет следующей: двигатели объемом до 3 л будут растаможиваться по ставке 50 евро, более 3 л — 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3,5 л ставка составит 75 евро, более 3,5 л — 150 евро. Также для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет вводиться коэффициент 15.

Напомним, на Украине регулярно митингуют владельцы иностранных автомобилей, которые требуют снизить цены на растаможивание транспортных средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить