Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС с 2019 года понизится до 500 евро

Москва, , 19:59 — REGNUM Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года будет понижен до 500 евро. Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии опубликовано на Правовом портале ЕАЭС.

Согласно документу, с начала следующего года не будет облагаться пошлиной ввоз товаров для личных целей наземными видами транспорта на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.

В случае превышения установленных порогов потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Напомним, в настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физическими лицами на наземном транспорте составляет 1500 евро, воздушным транспортом — 10 000 евро. Вес товаров при этом не должен превышать 50 килограммов.

Норма для перевозки товаров воздушным транспортом с 1 января 2019 года не изменится.