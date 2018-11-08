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Экспертный центр: выборы станут главным тормозом развития экономики Украины

Экономика

В 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы

Экспертный центр: выборы станут главным тормозом развития экономики Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 8 ноября 2018, 19:30 — REGNUM  В 2019 году рост ВВП Украины может составить всего 0,5%, говорится в сценарии развития экономики страны «Ограниченный пессимизм», опубликованном Центром Разумкова.

Согласно сообщению, в 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, в свете которых многие решения будут приниматься тенденциозно. Это повлечет за собой низкий рост ВВП в 2019 году. Именно выборы станут главным тормозом развития страны, считают в Центре Разумкова.

«Даже избежание экономического обвала в 2019 году уже можно рассматривать как положительный результат», — отметили в центре.

Напомним, в 2018 году МВФ ожидает роста ВВП Украины на уровне 3,5%, а инфляция должна составить 9%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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