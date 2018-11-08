Экспертный центр: выборы станут главным тормозом развития экономики Украины

Киев, , 19:30 — REGNUM В 2019 году рост ВВП Украины может составить всего 0,5%, говорится в сценарии развития экономики страны «Ограниченный пессимизм», опубликованном Центром Разумкова.

Согласно сообщению, в 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, в свете которых многие решения будут приниматься тенденциозно. Это повлечет за собой низкий рост ВВП в 2019 году. Именно выборы станут главным тормозом развития страны, считают в Центре Разумкова.

«Даже избежание экономического обвала в 2019 году уже можно рассматривать как положительный результат», — отметили в центре.

Напомним, в 2018 году МВФ ожидает роста ВВП Украины на уровне 3,5%, а инфляция должна составить 9%.