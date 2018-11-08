Объявлен размер дорожного фонда в Калининградской области

Калининград, , 18:36 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 8 ноября, представляя в областной Думе бюджет на 2019 год и весь трёхлетний период до 2021 года, отдельно остановился на программе строительства и ремонта дорожной сети Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, общий дорожный фонд, вместе с федеральными субсидиями, составляет 12 млрд рублей.

На реконструкцию и строительство дорог потратят 9 млрд рублей. В 2019 году запланировано завершить первый этап строительства Северного обхода Калининграда, в 2020 году начнётся строительство второго этапа — от развязки на улице Александра Невского в Калининграде до развязки на город Балтийск.

Порядка 2,3 млрд рублей запланировано потратить на дороги регионального и муниципального значений. Отдельная тема — газификация региона. За 2019 год планируется построить объекты газификации в Багратионовске, Гвардейском и Черняховском округах, а до конца 2021 года — в Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском и Правдинском округах. Всего будет газифицировано почти 12 тыс. домовладений.

«Безусловно, один из приоритетов — газификация Балтийска. Как только появится техническое заключение, будет принято решение о завершении проекта газификации. Газификация Балтийска в значительной степени решит и проблемы теплоснабжения. Мы ежегодно из областного бюджета помогаем муниципальным образованиям готовиться к завершению отопительного сезона», — подчеркнул Антон Алиханов.