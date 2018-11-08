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В Японии задержано и оштрафовано российское рыболовное судно

Экономика

Экипаж траулера заподозрили в нарушении правил рыбной ловли

Токио, 8 ноября 2018, 18:33 — REGNUM  Российское рыболовное судно было задержано в исключительной экономической зоне Японии у побережья префектуры Аомори, передаёт 8 ноября агентство Kyodo.

Как сообщается, экипаж большого морозильного траулера был заподозрен в нарушении закона о рыболовстве. По данным береговой охраны Японии, с судна осуществлялась ловля рыбы более мелкой сетью, чем предусмотрено действующими правилами.

На странице российского посольства в Японии в Facebook сообщается, что в результате переговоров между судовладельцем и местными властями при содействии российских дипломатов «ситуация была урегулирована путём оперативной выплаты соответствующего штрафа».

Уточняется, что на данный момент судно освобождено и вернулось к промысловой деятельности.

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