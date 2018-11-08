В бюджете Калининградской области запланирован налоговый рост в 7%

Калининград, , 18:33 — REGNUM В областной думе Калининградской области сегодня, 8 ноября, представлен бюджет на 2019 год и в целом на трёхлетний период до 2021 года. Главный финансовый документ представил губернатор области Антон Алиханов. Как отмечает пресс-служба регионального правительства, расходная часть бюджета увеличена на 4%, до 111,5 млрд рублей.

Доходная составляет 109,5 млрд рублей. При этом налоговые сборы запланировано увеличить на 7%. По словам главы региона Антона Алиханова, это «сложная задача, но реалистичная». При этом он подчеркнул, что налоговая нагрузка в регионе не вырастет.

«Да, на федеральном уровне повысили ставки НДС, но при этом отменили налог на движимое имущество. Напомню, что мы пошли навстречу предпринимателям и не стали вводить на текущий год обложение движимого имущества для большинства видов экономической деятельности. Это стоило бюджету около 800 миллионов рублей. Расширен режим особой экономической зоны. Мы рассчитываем на эффект от принятых решений. В том числе и на дальнейшее «обеление» экономики, уход от «серых» схем», — сказал Алиханов.

Поступления по всем видам налогов в целом заложено с повышением. Ещё одним эффективным инструментом Алиханов назвал мобилизацию доходов бюджета.

«Как в экономике не должно быть «серых» областей, так и все бюджетные расходы должны быть обусловлены законами и нормативными правовыми актами», — добавил Алиханов.