Сигнал для банков: Набиуллина советует не бояться роста ключевой ставки

Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Заявление главы Центробанка не имеет отношения ни к инфляции, ни к ключевой ставке — Эльвира Набиуллина этим своим выступлением посылает сигнал банкам о недопустимости валютных спекуляций, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 8 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления Набиуллиной об инфляции и ключевой ставке.

Как сообщалось ранее, во время своего выступления в Госдуме глава Центробанка заявила, что бояться возможного повышения ключевой ставки не следует: государство в условиях усиления факторов, стимулирующих инфляцию, готово «реагировать на эти риски, не давая раскручиваться инфляции».

«Заявление Эльвиры Набиуллиной не имеет никакого отношения к инфляции. Также оно имеет очень мало отношения к ключевой ставке, которую Центробанк едва ли будет повышать в ближайшее время.

Мы наблюдаем классическую «игру на ожиданиях». Набиуллина посылает сигнал банкам, сообщая им, что не следует заниматься валютными спекуляциями. Центробанк не заинтересован в удешевлении рубля и показывает, что в случае спекуляций готов ужесточить денежно-кредитную политику», — отметил Ичкитидзе.