Смольный без конкурсов потратил почти 500 млн на информатизацию

Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга без конкурсов заключили с одним из госпредприятий контракты в сфере информатизации на сумму около 500 млн рублей, чем создали преимущественные условия этому предприятию, нарушив антимонопольное законодательство. Санкт-Петербургское УФАС России вынесло предписание обеспечить конкуренцию при распределении госзаказов.

Как сообщили 8 ноября в УФАС, четыре дела были возбуждены в отношении Комитета информатизации и связи (КИС). В 2018 году он заключил с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ) четыре договора — на работы по сопровождению системы «Безопасный город», на предоставление своих вычислительных мощностей, на развитие системы обеспечения деятельности исполнительных органов госвласти, на эксплуатацию и развитие системы предоставления в Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

По первым двум контрактам нарушений УФАС не нашло. Но по двум другим делам КИС не смог подтвердить исключительность полномочий ИАЦ, а значит на выполнение этих работ мог претендовать любой участник рынка. Сумма контрактов по ним превысила 497 млн рублей.

«КИС намеренно создал преимущественные условия для ИАЦ, заключив с ним контракты на общую сумму ок. 0,5 млрд. руб. без проведения торгов (нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции). Комитету выдано предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции», — сообщили 8 ноября в санкт-петербургском УФАС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предметом внимания антимонопольщиков Петербурга стали контракты на туристический бренд Санкт-Петербурга, также заключенные с нарушением законодательства, и планы проведения «Фестиваля света», претензии по которому были сняты, и фестиваль успешно состоялся.

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