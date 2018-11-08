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«Через полгода США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия»

Экономика

Саудиты больше не определяют цену на нефть

«Через полгода США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия»
Галина Брусницына © ИА REGNUM
Нефтяная вышка в пустыне

Лондон, 8 ноября 2018, 18:08 — REGNUM  Рост добычи нефти в США — главная причина падения мировых нефтяных цен, и, по мнению аналитиков рынка, этот рост продолжится, 8 ноября передает агентство Reuters.

«США продемонстрировали, что, когда это экономически оправдано, они могут увеличивать производство быстрее, чем Саудовская Аравия… Через шесть месяцев США будут производить больше сырой нефти, чем могут обеспечить неустойчивые мощности Саудовской Аравии», — считает Оливье Якоб, стратег Petromatrix.

По мнению Якоба, в настоящее время стоит привыкать к новому ценообразованию для нефти — в отличие от прошлых лет, когда «всё решала политика поставок Саудовской Аравии».

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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