В Ульяновской области очередной транспортный самолёт совершил первый полёт

Ульяновск, , 17:50 — REGNUM В Ульяновской области четвертый тяжелый транспортный самолёт Ил-76МД-90А совершил первый испытательный полёт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, самолет, построенный для ВВС России, поднялся в небо 7 ноября. После завершения летных испытаний воздушное судно будет передано заказчику.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что с 2012 года ульяновский авиазавод выполняет государственный заказ по строительству тяжелых транспортных самолётов в интересах силовых ведомств страны.

«Перед коллективом завода стоят серьёзные задачи по поставке военной и гражданской версии этого воздушного судна. Наша первоочередная задача — обеспечить крупнейшее производство заказами, что в свою очередь предоставляет сотрудникам постоянную работу, стабильную оплату труда», — сказал Сергей Морозов.

Напомним, Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и «стеклянная» кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширили эксплуатационные возможности воздушного судна.

Вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин констатирует, что Ил-76МД-90А — второе поколение военно-транспортных самолётов Ил-76. Первый полёт состоялся в сентябре 2012 года, первый испытательный полёт в облике требований Минобороны — в декабре 2016 года.

«И вчера в небо впервые поднялся Ил-76МД-90А с заводским номером 0109 — первый серийный самолёт, построенный в соответствии тактико-техническим заданием Минобороны России», — рассказал Рогозин.

В настоящее время на ульяновском заводе «Авиастар-СП» реализуется комплексный проект по производству воздушных судов Ил-78М-90А для Министерства обороны России. Планируется заключение контракта с министерством на серийное производство крылатых танкеров. Напомним, на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А создана новая усовершенствованная модификация топливозаправщика Ил-78М-90А. В перспективе он станет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации.

Планируется, что в эксплуатацию опытный образец первого российского самолета-топливозаправщика, построенный на ульяновском «Авиастаре», поступит в 2019 году.

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АО «Авиастар-СП» — самолётостроительное предприятия, оснащённое высококачественным оборудованием. Производственный комплекс обладает широким спектром технологических операций: от штамповки и механообработки до окончательной сборки и испытаний авиационной техники. Ульяновский авиазавод является одним из ключевых предприятий формируемого в ОАК дивизиона транспортной авиации, входит в состав ПАО «Объединенная авиационная корпорация».