Ульяновский губернатор поддержал предложения по улучшению бизнес-климата

Ульяновск, , 17:37 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поддержал инициативы бизнес-сообщества по улучшению деловой среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам встречи с ведущими объединениями предпринимателей.

На встрече были обсуждены предложения по формированию благоприятных условий ведения своего дела. Губернатор Сергей Морозов констатировал, что в области «уверенно растёт» количество предприятий малого и среднего бизнеса.

«К примеру, уже в этом году в регионе зарегистрировано более 6 тыс. новых проектов. Сейчас же их общее количество превышает 44 тысяч, на базе них открыто порядка 12 тыс. новых рабочих мест для ульяновцев. Однако мы ставим перед собой задачу увеличить численность предприятий до 50 тыс. в следующем году. С этой целью мы постоянно совершенствуем деловой климат и формируем комфортные условия для ведения бизнеса», — сказал Сергей Морозов, отметив, что данная работа проводится совместно с профессиональным сообществом.

Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов сообщил, что в ходе второй недели предпринимательских инициатив озвучен ряд «важных предложений», которые планируется «продвигать на федеральном уровне при поддержке губернатора и партнеров из общественных объединений предпринимателей».

"К примеру, президент предложил использовать предупреждение в качестве первичной меры реагирования на нарушения, которые не наносят вреда жизни граждан. Мы планируем распространить эту меру на ряд других нормативных актов. Например, сейчас если юридическое лицо не сдаст вовремя отчётность, то штраф может достигать 200 тыс. рублей. И мы понимаем, что подобные требования в различных нормативных актах зачастую не попадают под кодекс об административных правонарушениях и не способствуют выполнению поставленной перед нами задачи о гармонизации в этой части законодательства и формирования комфортной системы контроля надзора», — пояснил Руслан Гайнетдинов.

Отмечается, что Сергей Морозов поддержал многие инициативы предпринимателей, связанные с различными сферами деятельности. Среди них — передача данных об иногородних постояльцах через портал «Госуслуги», возвращение права распоряжения земельными участками в муниципальное образование, определение границы прилегающей территории к торговому объекту в пределах 10 метров, а не 25−50, как определено на данный момент.

Участники встречи также подняли вопрос о возможности освобождения начинающих субъектов малого бизнеса в течение трех лет от ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами. Также они предложили внедрить единую систему проверки деятельности владельцев расчетных счетов во всех коммерческих банках, поскольку в настоящее время каждый банк определяет собственные виды и сроки проверок совершаемых операций, что иногда приводит к затруднениям в деятельности предпринимателей.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Солодовников проинформировал, что по итогам встреч с бизнес-сообществом сформирован ряд предложений. Одна из инициатив — борьба с незаконной предпринимательской деятельностью, так как это, прежде всего, «вредит покупателю, поскольку такие продавцы не несут никакой ответственности за качество товара» и мешает самим предпринимателям, работающим официально.

«Поэтому мы выступаем за то, чтобы штраф, который сейчас составляет 500 рублей, приравняли к размеру патента на данный вид деятельности», — предложил Солодовников.

Напомним, в рамках второй региональной недели предпринимательских инициатив собрано более 100 предложений. После проработки в регионе они будут переданы в качестве инициатив в федеральный центр.