В Ульяновской области ускорят работу по нацпроекту «Здравоохранение»

Ульяновск, , 17:18 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу перед региональным минздравом форсировать мероприятия по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам совещания президиума совета по реформам, национальным и приоритетным проектам, которое прошло на базе городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова.

Глава региона Сергей Морозов напомнил, что проект сосредоточен на приоритетных направлениях, подчеркнув, что необходимо «чётко в обозначенное время получить конкретные результаты, видимые и понятные людям позитивные изменения». Речь идёт, прежде всего, о новых центрах амбулаторной онкологической помощи, переоснащении регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, что позволит существенно снизить смертность от новообразований и болезней системы кровообращения. В числе проектов — строительство фельдшерско-акушерских пунктов и покупка передвижных медицинских комплексов, ремонт детских учреждений здравоохранения и увеличение числа врачей первичного звена по востребованным специальностям.

«Всё, что повысит доступность и качество медицинской помощи на всей территории региона. Это цифровизация здравоохранения, которая откроет гражданам возможность пользоваться личным кабинетом пациента, электронной картой, новыми цифровыми сервисами, а также повысит эффективность работы медиков. В национальном проекте заложены цели социальной политики, региональной социальной инициативы и национальные цели указа президента Владимира Путина», — подчеркнул Сергей Морозов.

По словам первого заместителя председателя правительства Екатерины Уба, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» сформирован состав проектного комитета и проведено заседание, где принято решение о реализации на территории области семи региональных проектов, паспорта которых уже разработаны и направлены в Министерство здравоохранения России. По каждому из них с учетом динамики 5−10 лет сформированы региональные целевые показатели, значения которых необходимо будет достичь до 2024 года.

«Если брать, например, направление «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», то здесь главным образом нам необходимо достичь снижения смертности от сердечно-сосудистых патологий на 19,17% через механизмы модернизации сосудистых центров. Для того, чтобы достичь эти показатели, будет осуществлено переоснащение данных центров томографами и ангиографом и другим высокотехнологичным оборудованием», — пояснила Екатерина Уба.

Напомним, ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» обсудили 6 ноября на уровне Приволжского федерального округа. Приволжский полпред Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел совещание по вопросам готовности регионов к реализации важнейших направлений, обозначенных в указе президента России №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Полпред обратил внимание на необходимость решения задач повышения доступности для населения медико-санитарной помощи, а также лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что в Ульяновской области будут реализованы следующие направления нацпроекта: развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, экспорт медицинских услуг и создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы.

Так, в ходе развития первичной медико-санитарной помощи построят два ФАПа в населенных пунктах, находящихся вне зоны доступности медицинской помощи, — поселке Лесная Быль Чердаклинского района (в 2019 году) и селе Алакаевка Новоспасского района (в 2020 году), а также трёх фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, будет закуплено 32 передвижных медицинских комплекса (передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы и мобильные центры здоровья). При этом увеличится количество медицинских организаций, работающим по принципам новой модели, с четырех в 2019 году до 21 в 2024 году.

Члены президиума также уделили повышенное внимание проекту по развитию детского здравоохранения, направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие профилактики, снижение младенческой и детской смертности, создание современной инфраструктуры для оказания медуслуг.

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Сергей Панченко сообщил, что более 100 млн рублей заложено в программе развития отрасли на 2019 год на детское здравоохранение. Из них 40 млн выделяется на разработку проектно-сметной документации для строительства инфекционного корпуса и порядка 63 млн рублей направляется на укрепление материально-технической базы медучреждений.