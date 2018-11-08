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Вместо Hilton: турецкие строители присмотрелись к владимирской земле

Экономика

Губернатор Владимир Сипягин предложил турецким инвесторам вложиться в гостиничный бизнес

Владимир, 8 ноября 2018, 17:20 — REGNUM  Представители турецкой строительной компании Polimeks заинтересовались идеей возведения во Владимире гостиницы. Руководитель фирмы Джюнейт Юнал посетил регион 8 ноября по приглашению губернатора Владимира Сипягина.Он осмотрел территорию, на которой в 2014 году планировалось строительство отеля Hilton, и гостинично-торговый комплекс «Заря», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Каждый из представленных объектов интересен, по-своему перспективен, но требует тщательного изучения и проработки для принятия решения», — заявил по итогам визита руководитель компании.

ИА REGNUM напоминает, что строительства отеля Hilton на Студеной горе во Владимире планировалось в 2014 году и было одним из грандиозных проектов экс-губернатора Светланы Орловой. Однако, несмотря на получении всех разрешений, у инвестора возникли трудности. К примеру, против выступили жители и архитекторы. Кроме того, у компании возникли финансовые трудности. В итоге строительство, которое планировали завершить к 2018 году, так и не состоялось.

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Гостиничный бизнес
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