Кудрин предупредил о рисках нулевого роста доходов населения в 2018 году

Москва, , 16:58 — REGNUM Счетная палата видит риски нулевого роста реальных доходов граждан РФ по итогам 2018 года. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики РФ в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост и будет наблюдаться рост реальных доходов населения. Сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными», — заявил Кудрин.

По его словам, таким будет эффект от совокупности мер, предпринятых правительством РФ.

«Повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин влияют на оценку Центробанка (в вопросе темпов роста ВВП). Вместе с тем это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения», — отметил Кудрин.