Вместо притока инвестиций РФ ждёт бегство капиталов и изоляция – прогноз

Москва, , 17:27 — REGNUM Правительство РФ делает всё, чтобы статистическая «одёжка» страны выглядела прилично, хотя на самом деле государство испытывает большие экономические трудности. Об этом 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя вывод Европейской комиссии, эксперты которой улучшили прогноз экономического роста в РФ на 2018−2020 годы.

«К чисто бухгалтерскому измерению экономического роста подобные прогнозы отношение, безусловно, имеют, — сказал Григорьев. — Конечно, определённый вклад в динамику роста может вносить и вносит ситуация в промышленном производстве, строительном секторе, транспорте, сфере услуг и т. п. Однако куда чаще в своих общих прогнозах западные организации опираются на хороший баланс макроэкономических показателей. Речь идёт об уровне государственного долга, инфляции, бюджетных трат, курса валют, сальдо внешней торговли. По всем этим показателям Россия на мировой арене смотрится вполне неплохо».

В то же время, как считает Григорьев, прямо сравнивать Россию, например, с Великобританией или с Германией не приходится.

«У нас намного более примитивная экономика, слабее развит финансовый сектор, медианные зарплаты во многих регионах находятся на африканском уровне, а чуть ли не половина доходов домашних хозяйств уходит на продукты питания, — добавил эксперт. — Впрочем, встречают, как известно, по одёжке. И в нашем случае правительство делает всё, чтобы статистическая «одёжка» была симпатичной. Если раньше это могло объясняться стремлением привлекать побольше иностранных инвестиций, то сейчас этот аргумент едва ли сработает. Очевидно, что вместо инвестиций нас ожидает ещё больший вывод иностранных капиталов, международная и финансовая изоляция».

Подытоживая сказанное, Григорьев заметил, что российские правящие круги продолжают жить в какой-то другой реальности, втайне надеясь, что вот-вот все недоразумения закончатся и коллективный Запад вновь примет их в свой клуб.

«Населению при этом предлагается сплотиться, ждать и жертвовать и без того невысоким уровнем жизни и базовых социальных прав — все реальные прорывы и достижения остаются лишь в новостных передачах на центральных телеканалах», — закончил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия улучшила прогноз экономического роста в РФ на 2018−2020 годы, о чём и сообщила в осеннем экономическом прогнозе ЕК. Согласно выводам ЕК, экономический рост в России в текущем году составит 1,7%, в 2019-м — 1,6%, в 2020-м — 1,8%.

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