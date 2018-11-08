«Зингер Девелопмент» получила разрешение на создание намывных островов

Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Компания «Зингер Девелопмент» через суд добилась от Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга разрешения на создание намывных островов в акватории Финского залива.

Расширение городской территории за счет намывных территорий обсуждается не менее 10 лет, напомнили в компании. Это проект прописан в генплане города. Тем не менее, до недавних пор КИО отказывался выдавать компании «Зингер Девелопмент» разрешение создать намыв площадью 200 гектаров. Спор перенесли в суд, и в конце октября девелопер выиграл тяжбу.

Примеры успешного использования намывных территорий можно наблюдать по всему городу: Летний сад, Тучков Буян, а также «подправленные» Елагин и Крестовский острова. По мнению специалистов в сфере градостроения, намывные территории позволят разгрузить исторический центр от автомобильного трафика и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе. Заслуженный архитектор России Никита Явейн считает, что «для Петербурга это вопрос жизни».

В настоящий момент «Зингер Девелопмент» разработала проект создания в Финском заливе цепи островов, на которых разместятся объекты жилой и коммерческой недвижимости. Развитая инфраструктура и транспортная доступность позволят освободить центр города от засилья офисов и бизнес-центров, отметил архитектор.

По мнению Явейна, правильно будет использовать эти территории для создания нового «сити» — общественного и делового центра — вместо того, чтобы продолжать эксплуатировать исторический центр. Помимо улучшения транспортной ситуации перенос деловой активности на окраину города может благотворно сказаться и на экологии. Жители центральных районов, страдающие от вечной копоти и смога, наконец-то вздохнут свободно. Кроме того, проект намывных островов безопасен с точки зрения вероятного подъема воды в Невской губе. Это подтвердили специалисты «РусГидро» из отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ». По словам начальника отдела Владимира Прокофьева, негативных последствий от намыва территорий быть не должно. Об этом говорят и результаты проведенных исследований.

Доктор биологических наук Владимир Шуйский согласен с этой точкой зрения: «Ясно, что для природы было бы лучше всего, если бы никаких гидротехнических сооружений не существовало вовсе. Но их воздействие при современных требованиях к строительству умеренно и довольно четко локализовано. Сосуществование гидротехнических сооружений и ценных природных объектов — нормальная мировая практика».

Городские эксперты сходятся во мнении, что намывные территории имеют высокий потенциал. Они позволят реализовать в Санкт-Петербурге много значимых проектов. В Арабских Эмиратах, Японии и Финляндии эта технология уже активно используется, поскольку позволяет создавать поистине уникальные архитектурные объекты.