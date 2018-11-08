Россия нарастила импорт легковых автомобилей в 2018 году на 15%

Москва, , 16:52 — REGNUM Импорт легковых автомобилей в Россию за период с января по сентябрь 2018 года увеличился в количественном выражении на 15,8%. Такие данные обнародовала 8 ноября Федеральная таможенная служба.

Как сообщается, за девять месяцев в страну было ввезено 212,4 тысячи автомобилей, а за аналогичный период прошлого года — 183,4 тысячи машин.

В стоимостном выражении импорт вырос на 10,6% — до $5,2 млрд с $4,7 млрд в минувшем году.

За отчётный период Россия экспортировала 66 тысяч автомобилей на общую сумму $910,1 млн. Годом ранее было экспортировано 63,6 тысячи машин на общую сумму $1,017 млрд.

Таким образом, в количественном выражении экспорт увеличился на 3,8%, в стоимостном — сократился на 10,5%.