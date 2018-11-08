Граждане ориентируются не на вкус, а на цену: о выборе продуктов питания

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM По целому ряду направлений в России вообще нет иностранных продуктов питания, а если они и есть, то разница в цене очень значительна, и стоит говорить о потребительской способности населения, а не о вкусовых предпочтениях граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 8 ноября, глава группы компаний «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя итоги опроса ВЦИОМ о том, какие продукты выбирает отечественный потребитель.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, подавляющее большинство граждан предпочитают отечественные продукты питания иностранным (овощи — 95%, рыбу и мясо 94%, молочные продукты — 91%). При этом при покупке одежды предпочтения между отечественным и зарубежным производителем разделились, а при покупке техники предпочтение отдается иностранным производителям.

Также социологи отмечают, что потребители стали внимательнее к приобретаемой ими продукции: при выборе продуктов 83% респондентов обращают внимание на срок годности, на состав (51%) и информацию о производителе (37%). При этом 76% опрошенных полагают, что информация о составе продуктов, как правило, неточная или неполная.

«Неудивительно, что люди выбирают отечественные продукты питания. Во-первых, по целому ряду направлений никаких других продуктов и нет. Во-вторых, если речь идет о макаронах или шоколаде, то разница в цене — как минимум вдвое. Это вопрос достатка и потребительской способности, а не вкусовых предпочтений.

То, что люди стали внимательнее изучать сроки годности и состав — это замечательная привычка. Другое дело — что служит поводом. А поводом служит постоянная пропаганда в СМИ о том, «как страшно жить», «кругом враги» и «на вас наживаются». Поэтому люди и проверяют.

Недоверие к информации производителя о составе продукта — последствие той же пропаганды. Объективно обманывать становится всё сложнее, потому что проверяется эта информация всё более интенсивно. Но у людей уже на подкорке записано, что «производители их обманывают». Отсюда и такие ответы», — отметил Мышинский.