ФССП не исполняет свои обязанности, но кошмарит честных людей – Делягин

Москва, , 16:31 — REGNUM Информация, которая поступает от Федеральной службы судебных приставов, не вызывает доверия, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным этого ведомства, общая задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России составляет 3,8 трлн рублей.

«Федеральная служба судебных приставов, насколько я могу судить по своему опыту, свои обязанности практически не исполняет, — сказал Делягин. — У меня лично был случай, когда суд принял решение в мою пользу, но судебные приставы занимались тем, что это решение передавали друг другу, и когда я звонил судебным приставам, они отвечали, что «этим уже не я занимаюсь». Иными словами, у нас нет правосудия в стране, и суд может принять решение в вашу пользу, но исполнять его никто не будет».

Это, как считает Делягин, одна из основных причин того, что общая сумма долга так велика.

«Я бы с осторожностью относился к информации [поступающей] от службы судебных приставов, — сказал Делягин. — Доверия ни малейшего. Они могут правильно сосчитать, сколько людей имеют долг больше 10 тысяч рублей и кого они не выпускают из страны. Это они могут. А взыскать долг? Ну, если человек честный, то да, они его будут кошмарить, а если бесчестный, то они этим не будут заниматься. На мой взгляд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ФССП РФ, общая задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России составляет 3,8 трлн рублей. Кроме того, уточняется, что на исполнении ведомства находятся 31,3 млн исполнительных производств в отношении должников. В прошлом году за тот же период производств было 26,5 млн.

При этом сумма задолженностей выросла за год на 5,5%.

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