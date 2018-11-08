ЦБ: Экономика России вырастет на повышении пенсионного возраста

Москва, , 16:15 — REGNUM Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста граждан РФ, положительно скажется на темпах роста экономики РФ. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Повышение пенсионного возраста, также по нашей оценке, даст положительный вклад в темпы роста ВВП за счёт расширения численности рабочей силы — около 0,1% в 2019 году и 0,2% и 0,3% в 2020 и 2021 годах», — отметила Набиуллина.

В целом, отметила она, рост ВВП в 2019 году будет ниже ранее планируемого.

«Рост ВВП, по нашим оценкам, при этом может чуть замедлился до 1,2%-1,7% в 19 году. Основными факторами станут замедление роста доходов от экспорта вследствие снижения цен на нефть, которое мы закладываем в базовый сценарий,… и повышения налога на добавленную стоимость (с 18% до 20%)», — заявила Набиуллина.

При этом, по её словам, к 2021 году темпы роста ВВП увеличатся до 2−3%.