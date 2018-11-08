Нефть к новым минимумам толкает рост добычи в США

Москва, , 15:54 — REGNUM Цены на нефть эталонной марки Brent продолжают нисходящее движение с октября 2018 года, после того как обновили максимальный уровень дойдя до ценовой отметки $86,60 за баррель. В настоящий момент цена находится вблизи минимального уровня с августа 2018 года и более вероятно продолжит находиться под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Василий Свирин.

«Отчет американского института нефти (API) и отчет минэнерго США показали резкий рост добычи и рост запасов нефти. Рост запасов продолжается седьмую неделю подряд. Позитивным фактором для рынка нефти является сообщение о том, что министры стран, входящих в соглашение ОПЕК+, встретятся в Абу-Даби 11 ноября и обсудят планы по возможному снижению добычи на 2019 год», — напомнил эксперт.

9 ноября ожидается публикация отчета по количеству буровых установок в США от Baker Hughes, которые показывают рост на протяжении 10 недель. Объем нефтедобычи, в том числе сланцевиками, стал рекордным, достигнув отметки 11,6 млн баррелей в сутки. С технической точки зрения, цена находится вблизи уровня поддержки, который располагается на ценовой отметке $70,50 за баррель, от которого может начаться незначительная коррекция до уровня $74,80 за бочку, после чего возможно продолжение нисходящего тренда.

«В случае увеличения количества буровых установок в США, будет оказано дополнительное давление на нефть и завершение текущей недели видится более вероятным вблизи минимальной отметки $71,40−71,60. В случае же появления более благоприятных условий завершение недели возможно вблизи $73,50 за баррель эталонной марки Brent», — полагает Свирин.

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