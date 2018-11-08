Держаться рублю уверенно помогает ряд факторов

Москва, , 15:41 — REGNUM Рост рынка акций в США, заявления ОПЕК+ о возможности очередного сокращения добычи в 2019 году, данные по росту импорта черного золота в Китай спровоцировали подъем цен на нефть сегодня, 8 ноября, утром. Эти факторы наряду с активностью российских экспортеров помогают держаться рублю уверенно в отсутствие на рынке ЦБ РФ, который взял паузу до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Александр Шильников.

«Внутренний валютный рынок может торговаться без больших движений еще какое-то время, пока не станет понятна ситуация с новыми санкциями Вашингтона против Москвы. К тому же 8 ноября станут известны итоги двухдневного заседания ФРС (22:00 мск). И хотя регулятор, скорее всего, не изменит политику, его сопроводительное заявление может прояснить ситуацию с дальнейшими шагами в области ставок. То есть возможна реакция как доллара, так и остальных финансовых инструментов», — пояснил эксперт.

Рынок фьючерсов рассчитывает, что Федрезерв подтвердит намерение повысить ставку четыре раза в 2018 году и еще три в 2019 году. Ожидается продолжение падения пары USD/RUB, если курс пробьет уровень 67,04 рублей. В этом случае будет пробит октябрьский максимум, который был зафиксирован 5 октября, после чего доллар США сможет продолжить рост в направлении уровня 68 рублей.

«Но такой сценарий маловероятен в рамках текущей недели, так как все основные события уже остались позади, а сегодняшнее заседания ФРС США можно считать проходным. Таким образом, закрытие недели по доллару ожидается внутри широкого коридора 65−67 рублей, который и останется актуальным на ближайшую перспективу», — считает Шильников.

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