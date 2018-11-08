Президент Италии: работа – фундамент единства нации

Рим, , 15:40 — REGNUM Основой единства нации является не только общая территория, но и сплоченность общества, и фундаментальное значение имеет работа, заявил в четверг, 8 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла, передает Rainews.

Работа должна быть у всех граждан, а целью каждого политика должно быть устранение всего, что препятствует общей занятости, отметил формальный глава государства.

Он также заявил, что единство нации страдает из-за неравенства и недостаточной интеграции, и призвал к преодолению свойственного Италии разрыва между севером и югом, городом и сельской местностью.

Как сообщалось ранее, за последний год уровень безработицы в Италии снизился на 1,1% и составил в сентябре 2018 года 10,1%.

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