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Президент Италии: работа – фундамент единства нации

Экономика

Серджо Маттарелла призвал к преодолению разрыва между севером и югом

Рим, 8 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  Основой единства нации является не только общая территория, но и сплоченность общества, и фундаментальное значение имеет работа, заявил в четверг, 8 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла, передает Rainews.

Работа должна быть у всех граждан, а целью каждого политика должно быть устранение всего, что препятствует общей занятости, отметил формальный глава государства.

Он также заявил, что единство нации страдает из-за неравенства и недостаточной интеграции, и призвал к преодолению свойственного Италии разрыва между севером и югом, городом и сельской местностью.

Как сообщалось ранее, за последний год уровень безработицы в Италии снизился на 1,1% и составил в сентябре 2018 года 10,1%.

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Экономика Италии
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