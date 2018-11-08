В России запущено производство СВЧ-трактов для спутников

Москва, , 15:32 — REGNUM Производство первых отечественных элементов волноводных трактов для спутниковых платформ запустили в производство специалисты холдинга «Росэлектроника», сообщает 8 ноября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что СВЧ-тракты будет использоваться в составе высокоэллиптической орбитальной группировки «Экспресс-РВ» и новейших спутников-ретрансляторов «Луч-5М». В компании также рассчитывают потеснить на мировом рынке данной продукции предприятия из США, Германии, Франции и Канады, заняв до 50% рыночной доли.

«До недавнего времени рынок данной продукции был целиком занят американскими компаниями. Сегодня мы сформировали научно-технический задел и выходим на этот рынок со своей национальной технологией и продукцией», — пояснил первый заместитель генерального директора научно-производственного предприятия «Алмаз» Михаил Апин.

По его словам, в компанию уже поступили конкретные заказы от ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. При этом развитие только одного этого направления, по прогнозу руководителя, обеспечит увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

В состав СВЧ-трактов космических летательных аппаратов входят волноводные и коаксиальные секции, гибкие волноводные секции, коаксиально-волноводные переходы, мультиплексоры, аттенюаторы, фильтры, вентили, коаксиальные и волноводные электромеханические СВЧ переключатели.

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