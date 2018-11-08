От госпошлины с аттракционов регионы получат около 140 млн рублей

Москва, , 15:31 — REGNUM Законопроект о размере пошлины за госрегистрацию аттракционов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Размер пошлины будет зависеть от характера процедур государственной регистрации и степени риска.

При госрегистрации аттракциона размер государственной пошлины варьируется от 3,5 до 13 тыс. рублей, временная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона обойдется от 1,3 тыс. до 2,4 тыс. рублей. Выдача дубликата от государственной регистрации размера пошлины, которая составляет 600 рублей, выдача выписки из реестра свидетельства о государственной регистрации также 600 рублей и выдача государственного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность — 1,5 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает три степени потенциального биометрического риска: высокая, средняя, низкая. Методики расчета подготовлены с учетом опыта существующей практики в 26 субъектах РФ, отмечают в правительстве РФ.

Полученные средства предполагается направлять в бюджеты регионов.

«Субъекты РФ в случае принятия этого закона и синхронизированности закона 245 и Бюджетного кодекса получат за регистрацию порядка 140 млн рублей, которые будут предусмотрены в бюджетах субъектов Российской Федерации», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Ильдар Бикбаев («Единая Россия»).

При этом полученные средства фактически компенсируют затраты бюджета на регистрацию аттракционов, полагают в Минпромторге.

«Вот эти 140, там 150 млн, по сегодняшней оценке, это доход бюджета, он учитывается как доход бюджета, но фактически это компенсация затрат бюджета на ту работу региональную, которая будет проведена в рамках этой регистрации. Потому что на сегодняшний день, так сказать, даже в тех регионах, в которых регистрация сейчас проводится, это происходит за счет собственных средств бюджета», — сказал замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

Отметим, что, по данным Бикбаева, в России около 50 тыс. аттракционов.

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