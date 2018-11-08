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Трамп упрекнул Японию в нечестной торговой политике

Экономика

Глава Белого дома считает, что Токио, установив высокие пошлины, ограничивает доступ автоконцернам США на свой внутренний рынок

Вашингтон, 8 ноября 2018, 15:21 — REGNUM  Власти Японии в торговых отношениях с Соединенными Штатами ведут себя не вполне честно. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

По словам главы Белого дома, он «постоянно говорит» японскому премьер-министру Синдзо Абэ о том, что Япония нечестно ведет себя в торговых отношениях с США. В частности, Трамп подчеркнул разницу во ввозных пошлинах на американские автомобили в Японии и на японские — в США. Трамп считает, что Токио, установив высокие пошлины, ограничивает доступ автоконцернам США на свой внутренний рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в докладе, представленном министерством экономики, торговли и промышленности Японии, были подвергнуты жесткой критике протекционистские меры администрации президента США Дональда Трампа, которые послужили причиной торговых войн.

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Отношения США с лояльным Востоком: Япония, Южная Корея
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