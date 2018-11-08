Американский СПГ Польша отложит на «черный день» — эксперт

Москва, , 15:20 — REGNUM Польша, скорее всего, будет откладывать цистерны с американским СПГ «на черный день», считает эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский.

Ранее стало известно о подписании контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США польской PGNiG с американской Cheniere Marketing International. 24-летний контракт на поставку 29,5 млн тонн СПГ американская компания начнет выполнять уже с 2019 года.

«Варшава скорее всего, она просто будет складировать цистерны с СПГ в специальных резервуарах в соответствующе оборудованных помещениях — чтобы создать свой суверенный газовый резерв на «чёрный день».

Использование СПГ со всеми сопутствующими логистическими и техническими (сжижение-расжижение-перевозка-закачка) процедурами абсолютно нерентабельно, так как увеличивает стоимость кубометра минимум вдвое.

СПГ обычно закупают только те страны, которые вынуждены это делать, поскольку у них нет инфраструктурного сообщения с производителем — например, Япония и Корея.

Закупаемые Польшей 2 млрд кубометров — это очень маленький объём. Для сравнения: Россия ежегодно экспортирует в дальнее зарубежье порядка 150 млрд кубометров газа.

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