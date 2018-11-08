В поселке Костромской области построят новую школу

п. Якшанга, Костромская область, , 15:10 — REGNUM В поселке Якшанга Костромской области построят школу на 120 мест, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги на строительство — 152,4 миллионов рублей — будут предоставлены из резервного фонда Правительства РФ в рамках программы развития образования.

Здание учебного учреждения начали возводить на деньги из областного и местного бюджетов. В пресс-службе отмечают, что «активные работы по возведению школы будут продолжены сразу после получения федеральных средств».

Сейчас местные школьники учатся в двухэтажном здании, построенном в 30-е годы прошлого века.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме также начато строительство новой трехэтажной школы, в которой смогут учиться одновременно до тысячи детей и подростков. На строительство будет потрачено 709 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Ввести школу в эксплуатацию обещают к концу следующего года.