В Костромской области в 2 раза упали объемы производства бумаги

Кострома, , 15:07 — REGNUM За 9 месяцев текущего года индекс промышленного производства Костромской области составил 98%, сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на Костромастат.

В регионе зафиксировано снижение производства в ряде отраслей:

производство бумаги — на 50%;

производство в металлургии — на 18%;

электроэнергетика — на 16%;

мебельное производство — на 16%;

изготовление одежды — на 10%.

Прирост производства:

производство текстильных изделий — на 50%;

химическая промышленность — на 44%;

ювелирная отрасль — 10%;

деревообработка — 10%.

Причину снижения объемов производства в металлургии и электроэнергетики объяснили на пресс-конференции в Костромастате — Газпромтрубинвест не смог вовремя и в нужном объеме отгрузить готовую продукцию из-за нехватки подвижного состава на железной дороге, а Волгореченская ГРЭС снизила объемы производства энергии в связи с перераспределением мощностей внутри энергосистемы страны.

«Газпромтрубинвест и Костромская ГРЭС в удельном весе экономики области занимают существенные доли, 21% — это даёт станция и порядка 5% — Газпромтрубинвест. Это, что называется, яйца в одной корзине. И когда крупные предприятия начинают падать, они сильно тянут экономику внизу. А существенного роста в менее емких с точки зрения экономики производствах нет, мы не успеваем эти потери добрать», — отметил заместитель губернатора Юрий Маков.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году объем промышленного производства в Костромской области вырос на 8%. Наибольший рост показали ювелирная отрасль (+38%) и производство машин и оборудования (+59%).