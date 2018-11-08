В Костромской области в 2 раза упали объемы производства бумаги

Кострома, 8 ноября 2018, 15:07 — REGNUM За 9 месяцев текущего года индекс промышленного производства Костромской области составил 98%, сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на Костромастат.
В регионе зафиксировано снижение производства в ряде отраслей:
- производство бумаги — на 50%;
- производство в металлургии — на 18%;
- электроэнергетика — на 16%;
- мебельное производство — на 16%;
- изготовление одежды — на 10%.
Прирост производства:
- производство текстильных изделий — на 50%;
- химическая промышленность — на 44%;
- ювелирная отрасль — 10%;
- деревообработка — 10%.
Причину снижения объемов производства в металлургии и электроэнергетики объяснили на пресс-конференции в Костромастате — Газпромтрубинвест не смог вовремя и в нужном объеме отгрузить готовую продукцию из-за нехватки подвижного состава на железной дороге, а Волгореченская ГРЭС снизила объемы производства энергии в связи с перераспределением мощностей внутри энергосистемы страны.
«Газпромтрубинвест и Костромская ГРЭС в удельном весе экономики области занимают существенные доли, 21% — это даёт станция и порядка 5% — Газпромтрубинвест. Это, что называется, яйца в одной корзине. И когда крупные предприятия начинают падать, они сильно тянут экономику внизу. А существенного роста в менее емких с точки зрения экономики производствах нет, мы не успеваем эти потери добрать», — отметил заместитель губернатора Юрий Маков.
ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году объем промышленного производства в Костромской области вырос на 8%. Наибольший рост показали ювелирная отрасль (+38%) и производство машин и оборудования (+59%).