Дмитрий Медведев предложил упростить оформление земельных участков

Москва, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 8 ноября план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений. О документе он рассказал на заседании правительства России.

Особое внимание, по словам Медведева, в плане уделено теме оборота земли для сельхозназначения и проблеме ее нецелевого использования.

«В плане есть механизмы, которые позволят эффективнее определить правовой режим земли. Потому что зачастую, там, где вообще не разграничено, с этим возникают трудности. Надо дать людям, которые годами владеют земельными участками, возможность на них оформить права. Включая, кстати, известный еще со времен римского права институт приобретательной давности, который у нас мало применяется в стране», — сказал он.

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